В Пензенской области инфляция достигла рекордного минимума

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 25 апреля на сессии Законодательного Собрания, выступая с отчетом о проделанной работе, сообщил о том, что в прошлом году в регионе инфляция достигла рекордного минимума.

«В прошлом году инфляция продолжала снижаться. В Пензенской области она составила 1,6% - это ниже, чем в среднем по Российской Федерации (2,5%) и в Приволжском федеральном округе (1,9%)», — сообщил он.

Иван Белозерцев отметил, что произошло снижение цен на продукты. Это стало возможно за счет импортозамещения и роста предложений от российских производителей. В настоящее время регион входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая шестое место в России и третье — в ПФО.

В прошлом году промышленные предприятия отгрузили продукции на более чем на 210 млрд рублей.

«Индекс промышленного производства составил 102,6%, превысив на 1,6% показатели по России и Приволжскому федеральному округу», — сообщил губернатор.