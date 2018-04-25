Огуречный бизнес. Как можно прокормить целый район
В. Бирюков: Если сыграно плохо, я на актера ору за то, что не дал мне сегодня поплакать
Рецензия на книгу «Происхождение»
Рецензия на фильм «Тренер»
Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке появятся заводы по производству матрасов, клея и поролона
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 38,6%
Инвестиции в пензенское здравоохранение выросли вдвое
Пензенская область — в лидерах по производству мяса и рыбы
Пензенская область — в числе регионов с высоким уровнем открытости данных бюджета
В Пензе состоится второй отбор проектов некоммерческих организаций
Регион улучшил позиции в рейтинге государственно-частного партнерства
Губернатор на областном форуме ЖКХ обозначил основные проблемы сферы
Губернатор поздравил работников органов местного самоуправления
Казанский завод готов закупать у пензенцев семечки и ягоды

В Пензенской области инфляция достигла рекордного минимума

25 апреля в 10:24 332 просмотра
, выступая с отчетом о проделанной работе, сообщил о том, что в прошлом году в регионе инфляция достигла рекордного минимума.

" data-title="В Пензенской области инфляция достигла рекордного минимума — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 25 апреля на сессии Законодательного Собрания, выступая с отчетом о проделанной работе, сообщил о том, что в прошлом году в регионе инфляция достигла рекордного минимума.

«В прошлом году инфляция продолжала снижаться. В Пензенской области она составила 1,6% - это ниже, чем в среднем по Российской Федерации (2,5%) и в Приволжском федеральном округе (1,9%)», — сообщил он.

Иван Белозерцев отметил, что произошло снижение цен на продукты. Это стало возможно за счет импортозамещения и роста предложений от российских производителей. В настоящее время регион входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая шестое место в России и третье — в ПФО.

В прошлом году промышленные предприятия отгрузили продукции на более чем на 210 млрд рублей.

«Индекс промышленного производства составил 102,6%, превысив на 1,6% показатели по России и Приволжскому федеральному округу», — сообщил губернатор.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...