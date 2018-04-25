По итогам 2017 года выручка от реализации товаров, работ, услуг резидентов бизнес-инкубаторов превысила 1,1 млрд рублей, а объем налоговых и страховых отчислений — 130 млн рублей. Об этом 25 апреля на сессии Законодательного Собрания сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Помимо бизнес-инкубаторов, развиваются недавно созданный IT-парк, его резиденты создали более 100 рабочих мест, технопарки «Яблочков» и «Рамеев», в них появилось 348 рабочих мест.

«Налоговые отчисления компаний-резидентов двух технопарков выросли за год в 2,3 раза, а объем произведенной продукции — на 62% и достиг 2,7 млрд рублей против 1,7 млрд в 2016-м», — отметил Иван Белозерцев.

Сейчас на каждую тысячу человек в регионе приходится более 30 субъектов малого и среднего бизнеса. Это выше среднего показателя по ПФО.

«Поддержка, оказываемая предпринимателям, дает свои плоды. За три последних года объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения увеличился почти на треть. В 2017 году поступление налога составило 2,3 млрд рублей — на 16% больше уровня 2016 года», — сказал глава региона и напомнил, что в области проводится работа по совершенствованию системы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства.