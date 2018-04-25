Выступая 25 апреля на сессии Законодательного Собрания с отчетом о проделанной работе, губернатор Иван Белозерцев особо остановился на вопросе развития сельского хозяйства.

По его словам, объем валовой продукции в хозяйствах превысил 87 миллиардов рублей. Регион занимает первое место в Поволжье по урожайности зерновых и зернобобовых культур, третье место — по урожайности сахарной свеклы.

Пензенская область также является лидером по продуктивности дойного стада. Он вырос на 112,9% по сравнению с уровнем 2016 года.

«Ежегодно наращивается производство товарной рыбы. В 2017 году произведено около двух с половиной миллионов тонн прудовой рыбы, что позволило выйти на второе место в ПФО по объемам производства. Отмечу, что и по объему производства мяса область также занимает второе место в Поволжье. Рост этого показателя в прошлом году составил более 25%", — подчеркнул Иван Белозерцев.

На 8,6% выросла среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях Пензенской области. Как и прежде, она является самой высокой в ПФО.

Одним из проблемных вопросов в сельском хозяйстве является ввод неиспользуемых земель в оборот. В прошлом году вернули 57 тысяч га пашни. В этом году запланировано ввести в оборот еще 45 тысяч.

«Наши аграрии при поддержке региона и федерации получают очень хорошие урожаи, но мало вырастить, нужно сохранить и обеспечить сбыт продукции с прибылью. Я принял решение создать региональный зерновой торговый дом и подготовить программу Пензенской области по развитию экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции», — добавил губернатор.

Напомним, ранее Иван Белозерцев также сообщил о рекордном снижении уровня инфляции.