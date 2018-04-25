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Инвестиции в пензенское здравоохранение выросли вдвое

25 апреля в 11:00 222 просмотра
, что на 7,6% больше, чем в 2016 году.

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В Пензенской области общий объем инвестиций по итогам 2017 года превысил 72,5 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2016 году.

«Наибольший рост инвестиций зафиксирован в сельском хозяйстве (на 57,1%), в торговле (на 33,6%), в обеспечении электрической энергией, газом, паром (на 21,5%), в обрабатывающих производствах (на 20,5%). Значительно увеличились инвестиции в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,4 раза», — сообщил на сессии Законодательного Собрания губернатор Иван Белозерцев.

По итогам года регион поднялся в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ с 45 на 21 место.

Общий объем инвестиций в рамках концессионных соглашений, заключенных в Пензенской области в 2017 году, составляет 617 млн руб. В рейтинге регионов России Пензенская область заняла 44 место, улучшив свои позиции на пять пунктов.

Двум городам — Сердобску и Заречному — присвоены статус территорий опережающего социально-экономического развития.

«Только в одном Сердобске в ближайшие годы будет создано около тысячи новых рабочих мест исходя из имеющегося портфеля инвестиционных проектов», — отметил глава региона.

Фотография: фото Владислава Барменкова

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