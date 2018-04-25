Выяснились подробности смерти найденного на мусорке пензенца

В Пензе возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины со следами ожогов возле мусорных контейнеров на улице Вадинской. В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть имеет криминальный характер.

Следователи выяснили, что вечером 18 апреля мужчина пришел в гости к своему 53-летнему приятелю знакомого. Однако хозяин квартиры начал возмущаться, что тот пригласил постороннего человека, при этом нецензурно выразился в их адрес. Тогда мужчины избили его и оттащили в комнату, а сами пошли на кухню выпивать.

В ходе застолья хозяйка квартиры начала жаловаться на побитого, якобы он нигде не работает и периодически избивает ее, когда напьется. Услышав это, мужчины решили проучить его и еще раз избили. Потом они поняли, что потерпевший не подает признаки жизни, завернули его в ковер, вынесли к мусорным контейнерам, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчин задержали, в настоящее время они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.