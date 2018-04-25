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В Пензе построят реабилитационный детский центр

25 апреля в 11:13 238 просмотров

25 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил о планах по развитию здравоохранения в регионе.

По его словам, планируется усилить профилактику, реализовать проект по обследованию пациентов с повышенным уровнем артериального давления и холестерина, улучшить квалификацию врачей, ввести алгоритмы обследования пациентов с целью выявления рака. Кроме того, в больницах области будут обновлять диагностическое оборудование.

«В январе текущего года стартовал новый федеральный приоритетный проект «Создание новой модели организации первичной медико-санитарной помощи». Пензенская область вошла в число 33 пилотных регионов. 63 наших поликлиники войдут в проект», — сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, в этом году начнет работать центр управления оказанием медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, область будет участвовать в программе строительства, реконструкции и капитального ремонта детских больниц и поликлиник. Планируется строительство реабилитационного детского центра на территории областной детской клинической больницы им. Филатова.


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