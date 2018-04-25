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В Терновке малыш оказался заперт один в квартире

25 апреля в 11:19 254 просмотра
, так как не могла попасть домой к ребенку.

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Жительница Пензы обратилась за помощью в поисково-спасательную службу, так как не могла попасть домой к ребенку.

Инцидент произошел в Гидрострое 24 апреля. Сообщение на пульт дежурного поступило в 12.25. Женщина рассказала, что вышла на лестничную площадку, в этот момент входная дверь закрылась, и она не могла попасть внутрь. Ситуация осложнялась тем, что в квартире остался маленький ребенок, сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра.

Спасатели прибыли на место и в присутствии матери с помощью инструментов вскрыли входную дверь. Малыш за время нахождения в квартире в одиночестве не пострадал.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/04/25/10411736

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