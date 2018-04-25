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В Пензе прошла встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС

25 апреля в 11:37 208 просмотров

Памятная встреча в преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС состоялась в школе № 69 города Пензы.

Перед собравшимися выступил ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Вилков. Мероприятие сопровождалось чаепитием.

Кроме того, всем ликвидаторам аварии, которые пришли на встречу, вручили памятные подарки.

32 года назад произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Благодаря самоотверженности ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за это жизнями и здоровьем, авария была локализована и страна смогла вздохнуть спокойно, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_pervomayskom_rayone_proshla_vstrecha_s_likvidatorami_chernobylskoy_avarii_/

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