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В Кузнецке появятся заводы по производству матрасов, клея и поролона

25 апреля в 11:53 228 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области будут реализованы крупные инвестиционные проекты. Об этом 25 апреля на сессии Законодательного Собрания сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, накануне прошла встреча с бизнесменом, который намерен построить предприятие по производству поролона. Полмиллиарда рублей инвестор уже вложил в восстановление корпуса, в настоящее время идет поставка оборудования.

«Есть также проект строительства предприятия по выпуску матрасов. Инвестор говорит, что будет поставлено самое современное оборудование. Аналогичного завода нет ни в России, ни в Европе. Они уже оплатили покупку оборудования, готовят площади. В следующем году приступят к активной фазе строительства этого завода. Они пошли на эти расходы, видя поддержку Пензенской области. Также в планах есть строительство завода по производству клея. Это будет совместный проект с европейской компанией», — рассказал Иван Белозерцев.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2819137/

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