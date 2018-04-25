В Кузнецке появятся заводы по производству матрасов, клея и поролона

По его словам, накануне прошла встреча с бизнесменом, который намерен построить предприятие по производству поролона. Полмиллиарда рублей инвестор уже вложил в восстановление корпуса, в настоящее время идет поставка оборудования.

«Есть также проект строительства предприятия по выпуску матрасов. Инвестор говорит, что будет поставлено самое современное оборудование. Аналогичного завода нет ни в России, ни в Европе. Они уже оплатили покупку оборудования, готовят площади. В следующем году приступят к активной фазе строительства этого завода. Они пошли на эти расходы, видя поддержку Пензенской области. Также в планах есть строительство завода по производству клея. Это будет совместный проект с европейской компанией», — рассказал Иван Белозерцев.