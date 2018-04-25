Огуречный бизнес. Как можно прокормить целый район
В. Бирюков: Если сыграно плохо, я на актера ору за то, что не дал мне сегодня поплакать
Рецензия на книгу «Происхождение»
Рецензия на фильм «Тренер»
Вам будет интересно
Наши новости
В пензенских лесах создают противопожарные полосы
В Пензе прошла встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС
В Пензе построят реабилитационный детский центр
В Пензе ищут свидетелей ДТП на Шуисте
В Пензенской области ипотеку будут выдавать под 6%
За организацию подпольного казино кузнечанка отделалась штрафом
В Беларуси найдены останки погибшего солдата из Алферьевки
В Пензе на майские праздники усилят охрану безопасности населения
Пензенские депутаты выскажутся по поводу санкций против США
В Пензенской области вдоль трасс появятся площадки отдыха

В Пензе примут изменения в закон об обманутых дольщиках

25 апреля в 11:59 186 просмотров

В Пензе готовятся новые изменения в закон об обманутых дольщиках. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на сессии Законодательного Собрания 25 апреля.

«У нас возникнет необходимость собраться на внеочередную сессию. Мы готовим изменения в закон Пензенской области об обманутых дольщиках. Вместе с правительством и прокуратурой ищем пути решения проблемы, изучаем опыт других регионов, вносим свои предложения. Важно не потерять время, законопроект на сегодняшней сессии не смогли представить, он требует согласования, доработки», — сказал глава региона.

Валерий Лидин заверил, что когда будет необходимость, региональный парламент соберется на внеочередную сессию.

Очередная сессия ЗакСобра намечена на 22 июня.

Фотография: фото Владислава Барменкова

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...