В Пензе примут изменения в закон об обманутых дольщиках

В Пензе готовятся новые изменения в закон об обманутых дольщиках. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на сессии Законодательного Собрания 25 апреля.

«У нас возникнет необходимость собраться на внеочередную сессию. Мы готовим изменения в закон Пензенской области об обманутых дольщиках. Вместе с правительством и прокуратурой ищем пути решения проблемы, изучаем опыт других регионов, вносим свои предложения. Важно не потерять время, законопроект на сегодняшней сессии не смогли представить, он требует согласования, доработки», — сказал глава региона.

Валерий Лидин заверил, что когда будет необходимость, региональный парламент соберется на внеочередную сессию.

Очередная сессия ЗакСобра намечена на 22 июня.