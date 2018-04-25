В Пензе примут изменения в закон об обманутых дольщиках

«У нас возникнет необходимость собраться на внеочередную сессию. Мы готовим изменения в закон Пензенской области об обманутых дольщиках. Вместе с правительством и прокуратурой ищем пути решения проблемы, изучаем опыт других регионов, вносим свои предложения. Важно не потерять время, законопроект на сегодняшней сессии не смогли представить, он требует согласования, доработки», — сказал глава региона.
Валерий Лидин заверил, что когда будет необходимость, региональный парламент соберется на внеочередную сессию.
Очередная сессия ЗакСобра намечена на 22 июня.