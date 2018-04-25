Двойник иномарки пензенца стал участником резонансного дела

В Санкт-Петербурге водитель BMW устроил конфликт с автоледи. За девушку вступились прохожие, которых в результате иномарка сбила. Оказалось, что владелец авто живет в Пензе. Об этом сообщают « Невские вести ».

Но не все так просто в этой истории. Выяснилось, что мужчина, которому принадлежит машина с такими же номерами, как у участника конфликта, из Пензы не выезжал, и его автомобиль не покидал пределов области. Также пензенец сообщил, что недавно получил штраф из Санкт-Петербурга, хотя не был там.

Сотрудники полиции предполагают, что номера на BMW — поддельные. Управлял ей вечером 16 апреля инспектор ДПС, который пояснил, что взял машину у друга, чтобы покататься. О случившемся ничего не знает, рассказал, что объехал нетрезвую компанию и никого не сбивал.

Однако, как сообщает издание, дело разворачивалось совсем не так. Два автомобиля не могли разъехаться во дворе, водитель иномарки остановился напротив выезда и не хотел сдавать назад. Простояв так несколько минут, BMW стал двигаться вперед и толкать бампером машину автоледи, за нее вступились прохожие. После этого мужчина сбил их и уехал. Одного из пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами в отделение реанимации.

Проверка продолжается.