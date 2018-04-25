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В Сети появилась пензенская карта пыльцы

25 апреля в 14:00 292 просмотра
«Яндекс. Погода» подготовила карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. Рассказываем, чего и когда опасаться жителям Пензенской области.

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«Яндекс. Погода» подготовила карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. Рассказываем, чего и когда опасаться жителям Пензенской области.

«Рядом с вами нет пыльцы растений-аллергенов. Вы можете перейти к датам, когда она появится в воздухе. В течение двух недель обычно зацветают вяз, дуб, ель, злаки, ива, крапива, орешник, сорные травы, сосна, ясень», — такое сообщение появляется, когда вы заходите на карту пыльцы Пензы.

Сейчас в регионе — низкая концентрация пыльцы, отмечает «Яндекс. Погода». Такая ситуация продлится до 2 мая. Все лето пензенцам-аллергикам будет несладко, концентрация спадет лишь к 11 сентября. Такой прогноз составлен на основе многолетних наблюдений, отмечают специалисты.

Более точный прогноз дается на семь дней, он составляется на основе актуальных данных о погоде.

«Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения», — отмечают создатели карты.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/pogoda/penza/maps/pollen?from=pr-pollen&campaign=pollencampaign&from=home&le_LocationNames=1&le_TransparentLocationNames=1

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