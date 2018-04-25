Пензенцев приглашают окунуться в атмосферу весеннего Спутника

Весна — время, когда природа оживает, солнце начинает ярче светить, а люди — чаще улыбаться. Компания «Термодом» подготовила ролик, который поможет пензенцам окунуться в атмосферу весеннего Спутника.

Мамы с колясками, дети, рыбаки, спортсмены, жители и гости микрорайона, неспешно прогуливающиеся по набережной, и, конечно, постоянные обитатели озера Спутника — уточки — все радуются теплу, весне, солнцу.



Набережная, тропа здоровья, фонтан, чистый воздух — в Городе Спутнике отличные условия для отдыха, прогулок и занятий спортом.





Каждые выходные в Спутнике проходят интересные мероприятия для детей и взрослых — конкурсы, игры, соревнования. А 1 мая на фонтанной площади будет организована программа, посвященная Празднику Весны и Труда. Подробная информация об этом и других мероприятиях, которые пройдут в Спутнике, — на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».