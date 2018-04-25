Пензенцам напоминают о необходимости опубликовать сведения о компаниях

Жителям Пензенской области напоминают о том, что в налоговые органы надо предоставить расширенный перечень открытых данных о компаниях.

В частности, общедоступными являются сведения о недоимках и пени, о налоговых правонарушениях, о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, сведения о численности работников организации за календарный год и др. Исключение составляют сведения об организации, которые являются государственной тайной. Полный список данных доступен на сайте Федеральной налоговой службы.

Первое размещение на сайте ФНС России наборов открытых данных осуществляется 1 июня 2018 года.

«Благодаря расширению перечня сведений о юридических лицах налогоплательщики получат дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента», — отметили в пресс-службе УФНС по Пензенской области.