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Пензенцам напоминают о необходимости опубликовать сведения о компаниях

25 апреля в 14:44 206 просмотров
, что в налоговые органы надо предоставить расширенный перечень открытых данных о компаниях.

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Жителям Пензенской области напоминают о том, что в налоговые органы надо предоставить расширенный перечень открытых данных о компаниях.

В частности, общедоступными являются сведения о недоимках и пени, о налоговых правонарушениях, о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, сведения о численности работников организации за календарный год и др. Исключение составляют сведения об организации, которые являются государственной тайной. Полный список данных доступен на сайте Федеральной налоговой службы.

Первое размещение на сайте ФНС России наборов открытых данных осуществляется 1 июня 2018 года.

«Благодаря расширению перечня сведений о юридических лицах налогоплательщики получат дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента», — отметили в пресс-службе УФНС по Пензенской области.


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