Пензенскую компанию купила Mail.Ru Group

«Мы рады, что BIT.GAMES присоединилась к Mail.Ru Group. Это одна из самых талантливых студий в индустрии. И я убежден, что наше сотрудничество обогатит опыт Игрового направления в мобильной разработке. Мы, в свою очередь, предоставим команде BIT.GAMES доступ ко всем нашим ресурсам, чтобы ускорить развитие их проектов в России и на зарубежных рынках», — прокомментировал сделку руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.

Гендиректор BIT.GAMES Владимир Розов отметил, что это позволит BIT.GAMES выйти на новый уровень взаимодействия с участниками рынка разработки мобильных игр.

Студия BIT.GAMES была основана в 2002 году и занималась разработкой сайтов и веб-сервисов. В 2007 году компания начала создавать игры, на ее счету такие разработки, как «Гильдия Героев», «Домовята», «Cinderella Story» и другие. Интервью с Владимиром Розовым можно почитать здесь.