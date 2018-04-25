В Пензенской области стартует конкурс «Надежный партнер»

В Пензенской области стартует региональный этап федеральной акции «Надежный партнер», которая в этом году проходит в пятый раз. Организатором конкурса выступает гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» при поддержке правительства и Законодательного Собрания области.

Главная цель проекта — развитие эффективных и доверительных отношений между поставщиком и потребителями энергоресурса.

Лучших потребителей электроэнергии определят среди предприятий промышленности, бюджетной сферы, сельского хозяйства, ЖКХ и малого бизнеса Пензенской области. Также специальная номинация учреждена для поощрения энергосбытовых компаний. Критерием отбора победителей станет не только платежная дисциплина, но и наличие на предприятии современных систем учета и активное использование технологий энергосбережения.

По итогам регионального этапа проекта будет сформирован рейтинг самых благонадежных предприятий области. Победители получат возможность принять участие в федеральном этапе конкурса.

Региональный этап акции «Надежный партнер» в Пензенской области пройдет в мае, федеральный — в конце июня 2018 года.

В рамках реализации проекта «Надежный партнер» формируются и регулярно обновляются федеральные рейтинги как благонадежных потребителей, так и злостных неплательщиков ТЭК и ЖКХ, которые в дальнейшем размещаются на официальном сайте проекта.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам».