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Марта Серебрякова стала победительницей московского фестиваля

25 апреля в 15:11 240 просмотров
Пензенская вокалистка Марта Серебрякова заняла первое место на фестивале-конкурсе «Феерия творчества», который прошел в Москве.

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Пензенская вокалистка Марта Серебрякова заняла первое место на фестивале-конкурсе «Феерия творчества», который прошел в Москве.

Жюри признало пензенскую солистку лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал». В рамках конкурсной программы она исполнила романс «Колечко» пензенского композитора Александра Серебрякова на слова Николая Кольцова и русскую народную песню «Тарантасик», сообщает пресс-центр облправительства.

Среди членов жюри были преподаватели кафедры русского народно-певческого искусства Московского государственного института культуры и кафедры народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных, а также хормейстер, помощник художественного руководителя Московского государственного театра фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной Кристина Солодкова.

«Все участники конкурса очень талантливы, поэтому мне особенно приятно, что жюри высоко оценило мое выступление», — отметила Марта Серебрякова.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/culture/80547/

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