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Audi отзывает более миллиона машин из-за недоработки

25 апреля в 15:31 184 просмотра
, так как в них есть проблемы с электронасосом системы охлаждения двигателя. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

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1,16 миллионов автомобилей Audi компания отзывает по всему миру, так как в них есть проблемы с электронасосом системы охлаждения двигателя. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Отзыву подлежат Audi A5 Cabriolet, A5 Sedan и Audi Q5, выпущенные с 2013 по 2017 годы, Audi A6, произведенные в 2012—2015 годах, а также Audi A4 Sedan и A4 2013−2016 годов выпуска, сказано в сообщении.

Двигатели данных автомобилей оснащены электронасосом системы охлаждения, который может блокироваться из-за отходов системы охлаждения. Это приводит к перегреву. Кроме того, из-за влаги внутри насоса может произойти короткое замыкание, что может повлечь возгорание.

Планируется, что владельцев о развитии событий проинформируют летом этого года.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D1%812-audi-%D1%812-quattro-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-3169299/

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