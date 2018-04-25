Audi отзывает более миллиона машин из-за недоработки

1,16 миллионов автомобилей Audi компания отзывает по всему миру, так как в них есть проблемы с электронасосом системы охлаждения двигателя. Об этом сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на « Интерфакс ».

Отзыву подлежат Audi A5 Cabriolet, A5 Sedan и Audi Q5, выпущенные с 2013 по 2017 годы, Audi A6, произведенные в 2012—2015 годах, а также Audi A4 Sedan и A4 2013−2016 годов выпуска, сказано в сообщении.

Двигатели данных автомобилей оснащены электронасосом системы охлаждения, который может блокироваться из-за отходов системы охлаждения. Это приводит к перегреву. Кроме того, из-за влаги внутри насоса может произойти короткое замыкание, что может повлечь возгорание.

Планируется, что владельцев о развитии событий проинформируют летом этого года.