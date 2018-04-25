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Как убирают мусор в селах? Печальная история на примере Мичурино

25 апреля в 15:51 190 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратился житель поселка Мичуринский Пензенской области. Он посетовал на то, что после паводка в населенном пункте очень грязно.

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В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратился житель поселка Мичуринский Пензенской области. Он посетовал на то, что после паводка в населенном пункте очень грязно.

«Половодье принесло массу мусора — бутылок, пакетов, стекла. Они валяются на поляне, на берегу реки, вдоль оврагов. Поселок превратился в большую помойку! Никто ничего не убирает. Я вышел в выходные, собрал пять больших мешков мусора. Я собрал бы и больше, мне не зазорно, но я не знаю, куда теперь деть его.

Мусорная машина, которая проезжает по пятницам, строительные отходы не забирает, то есть эти мешки могут не взять. На свалку самому отвезти нельзя, потому что у нас ее нет. Может, можно как-то в связи с ситуацией организовать централизованный сбор вот этих мешков?» — написал он.

Как нам видится, проблема Мичурино типична для большинства небольших населенных пунктов. Если в городе на помощь при уборке свалок приходят управляющие компании и специализированные коммунальные службы, то в деревнях таких организаций нет. Конечно, жители сами должны проявлять активность и выходить на уборку улиц, но власть тоже не должна оставаться в стороне. Что мешает чиновникам в Мичурино развесить объявления и организовать вывоз мусора в субботник?

Чтобы разобраться в ситуации, информационное агентство направило официальные запросы в соответствующие ведомства.


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