В Пензе почтили память жертв геноцида армянского народа

В Пензенской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида армянского народа в Османской империи.

Пензенцы собрались у строящегося здания Армянской апостольской церкви, они возложили цветы и поставили свечи. Представители Союза армян России рассказали собравшимся о страшных событиях 1915 года.

Кроме того, прошел тематический литературно-музыкальный вечер в областной библиотеке имени Лермонтова. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов в ходе встречи отметил, что массовым убийствам людей не может быть оправдания.

«Вспоминая события вековой давности, мы должны научиться уважать интересы друг друга, жить в добрососедстве и верить в идеалы дружбы», — сказал он.

Также перед собравшимися выступил председатель пензенского городского совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев, который родился и вырос в Армении.

«Воспитанники армянской воскресной школы представили гостям творческие номера, прочитали стихотворения собственного сочинения на родном армянском и русском языках», — сообщает пресс-служба департамента СМИ Пензенской области.