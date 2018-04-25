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В Пензе продлили маршрут № 77

25 апреля в 16:04 232 просмотра

В Пензе продлили схему движения автобусного маршрута № 77.

Теперь транспорт по маршруту № 77 будет ходить до остановки «Арбековская застава». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Изменения начнут действовать с 26 апреля.

Ранее 77-й маршрут ходил от Центрального рынка только до Запрудного.


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