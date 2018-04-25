Зареченский пристав по дружбе «простил» долг директору МУПа

«Являясь начальником Зареченского отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области, он знал, что в производстве у подчиненного находится дело по принудительному взысканию задолженности более 80 млн рублей в отношении его знакомого — бывшего директора МУП «ЖСКХ» Заречного. Желая помочь приятелю, он дал указание своим сотрудникам не готовить в отношении него никаких документов об исполнительном производстве», — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Из-за такой «помощи» были нарушены права и интересы целого ряда организаций, УФАС, Государственной инспекции труда.

Зареченский городской суд признал мужчину виновным, назначил ему год лишения свободы условно, кроме того, год он не сможет занимать должности с осуществлением функций представителя власти.

Приговор вступил в законную силу.