Суд обязал «Горводоканал» заплатить пензенцам за потоп в квартире

В Пензе суд удовлетворил требования супругов возместить ущерб после залива их квартиры сточными водами.

Пензенцы указали в иске, что в феврале 2017 года в их квартире произошел перелив канализационных стоков через унитаз и ванну. В результате были залиты санузел, коридор, кухня, жилые комнаты, испорчены мебель, ковер, линолеум и другое имущество. Супружеская пара просила взыскать с виновного стоимость ущерба, возмещение морального вреда, штраф и представительские расходы.

«Представитель ООО «Горводоканал» заявленные требования не признал. Он пояснил, что между их организацией и ООО «МУП Железнодорожного района» заключен договор поставки холодной питьевой воды и отведения сточных бытовых вод. Утечка произошла на канализационных сетях МУПа», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Суд пришел к выводу, что затопление произошло из-за засора канализационного коллектора, поэтому случилось заполнение канализационных колодцев, а это привело к затоплению подвала и квартиры пензенцев, которая расположена на первом этаже. Именно на ООО «Горводоканал» лежит ответственность по надлежащему обслуживанию канализационного коллектора.

В результате суд обязал выплатить пензенцам 54 162 руб. материального ущерба, 20 000 руб. компенсации морального вреда, а также судебные расходы — 6000 руб.

Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.