Компания «Aviagen Turkeys Limited» поможет развитию пензенского птицеводства (видео)

Глава региона напомнил, что в 2017 году было подписано соглашение о реализации в Никольском районе совместного проекта холдинга «Aviagen Turkeys Limited» и ГК «Дамате» по созданию родительского стада индейки.

«В прошлом году Пензенскую область посещал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, который дал высокую оценку проекту расширения завода по переработке мяса индейки. В июне этого года планируется его запустить, а это значит — будут появляться дополнительные площадки по выращиванию птицы», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что есть некоторые рабочие моменты, на которые требуются время и средства, однако из-за этого не хотелось бы сдвигать сроки реализации проекта.

«Если бы холдинг выполнил эти работы за свой счет, то мы бы нашли возможность компенсировать в 2019 году ему все затраты», — подчеркнул глава региона.

Директор компании «Aviagen Turkeys Limited» Клэй Майкл Барроуз поблагодарил Ивана Белозерцева за помощь, которую правительство региона оказывает в реализации инвестиционного проекта по созданию родительского стада индейки, сообщает пресс-центр облправительства.

«Нам очень приятно быть частью развития птицеводческого бизнеса. Мы были осведомлены о временных ограничениях, которым нам придется следовать, и искренне благодарны за то, что руководство области делает все возможное, чтобы помочь нашему проекту. Мы готовы сейчас взять на себя все издержки с возможностью получения компенсации в дальнейшем», — ответил губернатору Клэй Майкл Барроуз.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».