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Чтобы не затопить Ухтинку и Пензу, спускают Мастиновский пруд

26 апреля в 17:59 118 просмотров
, что кто-то спускает воду в местном пруду.

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Обеспокоенные жители села Мастиновка Пензенской области сообщили о том, что кто-то спускает воду в местном пруду.

Приехавшие на место журналисты телеканала «Экспресс» убедились: воду из пруда отводят по специально созданному каналу.

Зачем это делается, объяснил заместитель главы администрации Бессоновского района Александр Карагодин.

«Гидротехническое сооружение на пруду Мастиновский находится в аварийном состоянии: не работают донный спуск и приливное устройство. Во избежание аварии на ГТС и подтопления части Пензы и села Ухтинка было принято решение строить обводной канал», — рассказал чиновник.

После того, как воду спустят, гидротехническое сооружение обследуют и примут решение о его восстановлении. Сколько на это уйдет средств, станет известно после всех процедур.

Но сам пруд продолжит свое существование. По словам Александра Карагодина, в нем намерены разводить рыбу.

Фотография: фото Владислава Барменкова, Ольги Сайгановой

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