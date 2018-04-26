Чтобы не затопить Ухтинку и Пензу, спускают Мастиновский пруд

Обеспокоенные жители села Мастиновка Пензенской области сообщили о том, что кто-то спускает воду в местном пруду.

Приехавшие на место журналисты телеканала «Экспресс» убедились: воду из пруда отводят по специально созданному каналу.

Зачем это делается, объяснил заместитель главы администрации Бессоновского района Александр Карагодин.

«Гидротехническое сооружение на пруду Мастиновский находится в аварийном состоянии: не работают донный спуск и приливное устройство. Во избежание аварии на ГТС и подтопления части Пензы и села Ухтинка было принято решение строить обводной канал», — рассказал чиновник.

После того, как воду спустят, гидротехническое сооружение обследуют и примут решение о его восстановлении. Сколько на это уйдет средств, станет известно после всех процедур.

Но сам пруд продолжит свое существование. По словам Александра Карагодина, в нем намерены разводить рыбу.