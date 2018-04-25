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Ученые из Саратова изобрели 3D-ортез для замены вторичного гипса

25 апреля в 17:08 176 просмотров

Саратовские ученые разработали новую систему для поддержки формы травмированной кисти руки.

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на региональный минпром, 3D-ортез — это пластиковая конструкция, напечатанная с использованием органически безопасного PLA-пластика. Предполагается его использование в ортопедии для замены вторичного гипса.

Ортез, в отличие от гипса, имеет сетчатую структуру, это исключает появление пролежней, а также выглядит более эстетично при использовании в качестве шины для фиксации поврежденного участка руки.

Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, изготовлена 3D-модель. Для реализации проекта потребуется финансирование в размере около пяти млн руб., считают разработчики.


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