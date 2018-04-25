Пензенский санаторий стал призером всероссийского конкурса

Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«Пензенский санаторий «Хопровские зори» стал обладателем второго места в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», — написал он.
Кроме того, губернатор сообщил, что от министра труда и соцзащиты страны Максима Топилина пришло письмо, в котором он дал высокую оценку санаторию и организации регионального этапа конкурса.
Пензенский санаторий «Хопровские зори» стал обладателем 2 места в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 25 апреля 2018 г.
Письмо с высокой оценкой работы коллектива нашего санатория и организации регионального этапа конкурса пришло сегодня от министра труда и соц.защиты РФ М.А. Топилина.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 25 апреля 2018 г.