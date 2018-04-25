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Пензенский санаторий стал призером всероссийского конкурса

25 апреля в 17:21 234 просмотра
«Хопровские зори», расположенный в Пензенской области, получил второе место на всероссийском конкурсе.

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Санаторий «Хопровские зори», расположенный в Пензенской области, получил второе место на всероссийском конкурсе.

Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Пензенский санаторий «Хопровские зори» стал обладателем второго места в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», — написал он.

Кроме того, губернатор сообщил, что от министра труда и соцзащиты страны Максима Топилина пришло письмо, в котором он дал высокую оценку санаторию и организации регионального этапа конкурса.


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