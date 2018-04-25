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Продолжительность жизни череповчан достигла максимального уровня

25 апреля в 17:15 196 просмотров

Продолжительность жизни череповчан в 2017 году достигла исторического максимума.

Об этом сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на начальника департамента здравоохранения Игоря Маклакова. Депутаты Гордумы обсудили итоги развития этой сферы в городе в прошлом году и планы на будущее.

В 2017 году средняя продолжительность жизни череповчан впервые составила 65 лет у мужчин и 75 — у женщин. Причем большинство горожан умирают от болезней систем кровообращения, пояснили медики. А вот смертность от онкологии устойчиво снижается. В Череповце этот показатель даже ниже, чем средний по области.

«Регулярная диспансеризация, новые методы диагностики, онкологическая настороженность врачей позволяет выявлять своевременно визуальные локализации рака на самых начальных стадиях, тем самым уменьшая число запущенных случаев», — отметил Игорь Маклаков.


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