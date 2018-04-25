В ТЦ «Славянский» нашли нарушения требований пожарной безопасности

Прокуратура Ленинского района Пензы в ходе проверки выявила нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ «Славянский», который расположен на улице Кирова.

«На строительные материалы, которые применены для отделки потолка и стен лестничной клетки, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях их пожарной опасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов первого, второго и третьего этажей центра не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. В магазине «Босфор» не проведено категорирование помещения складского назначения по пожарной опасности. Обнаружены и другие нарушения», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками торгового центра, возбудили дела об административных правонарушениях. Виновным назначили штраф в 25 тысяч рублей каждому. Постановления прокурора в законную силу не вступили.

Чтобы устранить нарушения, предпринимателям внесли представления, они в настоящее время находятся на рассмотрении.