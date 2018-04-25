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В ТЦ «Славянский» нашли нарушения требований пожарной безопасности

25 апреля в 17:59 328 просмотров

Прокуратура Ленинского района Пензы в ходе проверки выявила нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ «Славянский», который расположен на улице Кирова.

«На строительные материалы, которые применены для отделки потолка и стен лестничной клетки, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях их пожарной опасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов первого, второго и третьего этажей центра не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. В магазине «Босфор» не проведено категорирование помещения складского назначения по пожарной опасности. Обнаружены и другие нарушения», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками торгового центра, возбудили дела об административных правонарушениях. Виновным назначили штраф в 25 тысяч рублей каждому. Постановления прокурора в законную силу не вступили.

Чтобы устранить нарушения, предпринимателям внесли представления, они в настоящее время находятся на рассмотрении.

Фотография: https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=serp_navig&mode=search&text=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%86%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sll=45.019349%2C53.192857&ol=biz&oid=1762343044&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=45.018994%2C53.192929&panorama%5Bdirection%5D=111.341187%2C-0.560869&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.462027

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