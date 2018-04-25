В Пензе изменят схему движения маршрутов № 49 и № 81

С 27 апреля движение автобусов маршрутов № 49 и № 81 будет осуществляться по измененной схеме.

Так, автобусы маршрута № 49 будут следовать от остановки «завод «Тяжпромарматура» в направлении «ЦНТИ» — «маг. «Океан» и далее по маршруту.

Маршрутки № 81 поедут от остановки «Сбербанк» по схеме: ул. Володарского — Центральный рынок (ул. Суворова) — пер. Горбатов — Фабричная — Центральный рынок (ул.Чехова) — ул. Володарского и далее по маршруту.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, изменения введены с целью совершенствования маршрутно-транспортной сети и улучшения транспортного обслуживания жителей Пензы.

Напомним, также продлена схема движения маршрутки № 77.