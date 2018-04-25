Пензенской газете «Улица Московская» исполнилось 15 лет (видео)

Единственная в своем роде общественно-политическая газета «Улица Московская» отмечает 15-летие со дня основания. Как и в самом начале своего пути, она поднимает самые острые темы из жизни Пензенской области.

По тому же адресу — ул. Московская, 74, но в другом, отремонтированном помещении. Следы переезда можно разглядеть и сейчас. Но работа не останавливается ни на день. Как раз сейчас готовится к очередному пятничному номеру новая статья — о проблемах местного самоуправления. Периодически отвлекают телефонные звонки, но им рады. Подавляющее число тем поступает от читателей.

«Успех, наверное, в определенной степени основан на том, что мы стараемся работать на все аудитории и получаем отклик. За счет этого имеем моральную и, прежде всего, информационную поддержку», — отметил главный редактор газеты «Улица Московская» Валентин Мануйлов.

Рядом с рабочим столом заместителя редактора — архив. В нем хранятся документы и фотографии, которые используют авторы. Редакцию не страшат судебные тяжбы. За весь период работы «Улица Московская» выиграла большую часть поданных против нее исков.

«Всегда публикую конфликтный материал из расчета на то, что на нас могут подать в суд и там мы будем доказывать, что наши слова полностью соответствуют действительности. Всегда есть доказательства, мы готовы ответить за свои слова», — сказал заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев.

За 15 лет — 725 номеров. Всегда тиражом в 2500 экземпляров. Каждый выпуск строится на основе нескольких критериев — заинтересованность читателей, резонанс темы и уникальность. Все эти годы по умолчанию соблюдается еще одно условие — единство взглядов журналистов и редактора.

«Думаю, что в газете трудятся люди, которые разделяют одни и те же ценности, иначе было бы тяжело сработаться», — добавил Валентин Мануйлов.

«Улица Московская» — уникальное для Пензы общественно-политическое издание. За эти годы оно неоднократно доказывало свое право на существование. Тем более что главный стимул к работе, поддержка читателей, со временем не ослабевает, а только усиливается, сообщает телеканал «Экспресс».