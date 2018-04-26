В России исправят статью за бегство с места ДТП

Госдума создаст рабочую группу после получения текста постановления Конституционного суда РФ, по которому водитель, совершивший ДТП, может быть признан нетрезвым только по результатам освидетельствования либо при отказе от него.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслава Лысакова.

Конституционный суд разъяснил п. 2 примечаний к ст. 264 УК о несоответствии строгости наказания для тех, кто покинул место аварии, и для тех, кто остался, в соответствии с которым первые оказывались в лучшем положении.

Суд признал неконституционным примечание к статье и предписал за год исправить правовой пробел. По словам главы секретариата КС Владимира Сивицкого, «законодатель должен сделать так, чтобы сбегать с места ДТП было невыгодно».