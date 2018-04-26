В России исправят статью за бегство с места ДТП

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслава Лысакова.
Конституционный суд разъяснил п. 2 примечаний к ст. 264 УК о несоответствии строгости наказания для тех, кто покинул место аварии, и для тех, кто остался, в соответствии с которым первые оказывались в лучшем положении.
Суд признал неконституционным примечание к статье и предписал за год исправить правовой пробел. По словам главы секретариата КС Владимира Сивицкого, «законодатель должен сделать так, чтобы сбегать с места ДТП было невыгодно».