В Пензе самыми не защищенными от гриппа оказались строители

Пензенский минздрав совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проанализировал ситуацию по заболеваемости населения гриппом и ОРВИ за первый квартал 2018 года.

«Мы вновь столкнулись с ситуацией, что основная масса заболевших была среди тех лиц, которые не делали прививку от гриппа в период предсезонной иммунизации», — отметил начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Те, кто сделал прививку, в случае заболевания переносили грипп или ОРВИ на дому в более легкой форме и без осложнений.

По итогам предсезонной иммунизации против гриппа план вакцинации за счет местных источников финансирования и средств работодателей в Пензенской области был выполнен на 85,3%, а по Пензе — лишь на 58,8%.

Галина Рожкова отметила, что те предприятия, которые сэкономили на вакцинации работников, получили больший экономический ущерб, чем если бы провели своевременную иммунизацию. Охват работников промышленных предприятий составил 34,6%, общепита — 35,1%, сельхозпредприятий — 37,3%, торговли — 41,8%, аптек — 43,3%.

Самыми незащищенными оказались сотрудники строительных организаций. Охват иммунизацией составил всего 6,2%.