Пензенская область намерена сотрудничать с турецкой компанией

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с руководством турецкой фирмы «Rogi», которая специализируется на внутренних отделочных работах, а также производит фиксированную и подвижную мебель.

Среди проектов компании — отели, культурные центры, больницы, аэропорты, библиотеки, административные здания, школы и музеи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Уверен, что если турецким коллегам интересен наш регион, можно найти взаимовыгодные варианты сотрудничества. В Пензенской области есть очень хорошие налоговые решения по развитию бизнеса, государство предоставляет нам такое право. Это и снижение налоговой ставки, и освобождение от налогов на несколько лет. Преференции предоставляются в зависимости от объема вложенных инвестиций.

У региона имеется богатый опыт международного сотрудничества. На территории Пензенской области уже работают германские, турецкие, французские, китайские и сингапурские бизнесмены — как те, кто пришел сюда много лет назад, так и те, кто недавно начал реализовывать здесь инвестиционные проекты», — отметил Иван Белозерцев.

«Мы готовы вкладывать средства в интересные проекты, например, в сфере обслуживания. У нас работает офис в российской столице, сейчас мы знакомимся с регионами страны. Нам интересно оценить, какие ресурсы есть для развития бизнеса в Пензенской области», — сказал генеральный директор компании «Rogi» Азиз Оздемир.

Глава региона подчеркнул, что в регионе для инвесторов создаются особые условия.

«У нас открываются индустриальные парки, где все есть: земля и коммуникации, мы все предоставляем. Остается только заходить с интересным проектом и работать над его развитием», — добавил он.