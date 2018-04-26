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Роскомнадзор пообещал подойти к блокировке Telegram более точечно

26 апреля в 09:30 126 просмотров
, сообщает ТАСС. Ведомство намерено подходить к блокировке Telegram более точечно.

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Роскомнадзор пообещал прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, сообщает ТАСС. Ведомство намерено подходить к блокировке Telegram более точечно.

Это решение озвучил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи в ведомстве, посвященной блокировке мессенджера.

Гребенников отметил, что РОЦИТ продолжит прием жалоб от пользователей, которых задело блокировками IP-адресов.

Напомним, Telegram блокируют по требованию Роскомнадзора за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После начала блокировки пользователи стали сообщать о массовых сбоях в сторонних ресурсах.


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