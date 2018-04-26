Роскомнадзор пообещал подойти к блокировке Telegram более точечно

Это решение озвучил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи в ведомстве, посвященной блокировке мессенджера.
Гребенников отметил, что РОЦИТ продолжит прием жалоб от пользователей, которых задело блокировками IP-адресов.
Напомним, Telegram блокируют по требованию Роскомнадзора за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После начала блокировки пользователи стали сообщать о массовых сбоях в сторонних ресурсах.