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Исследователи научили 3D-принтер печатать настоящую еду

26 апреля в 09:57 270 просмотров
, который может печатать еду из криогенной муки. Технология позволяет с точностью контролировать состав, рецептуру и текстуру продукции, сообщает «Хайтек».

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Группа ученых разработала принтер, который может печатать еду из криогенной муки. Технология позволяет с точностью контролировать состав, рецептуру и текстуру продукции, сообщает «Хайтек».

Технология печати еды из криогенной муки отличается от других способов использования 3D-печати в пищевой промышленности точечным подходом. На первом этапе происходит криогенное размалывание — оно позволяет из продуктов при температуре около 100 градусов получить микрочастицы углеводов и белков. Точный состав и свойства этих микрочастиц можно контролировать при помощи перекристаллизации. После этого их соединяют со связывающим полимерным веществом и придают необходимую форму.

При этом можно менять как поверхностную, так и внутреннюю структуру напечатанной еды, максимально приближая ее к улучшенной версии оригинала. Отмечается, что в будущем эта технология может быть использована как в домашнем, так и в промышленном производстве.


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