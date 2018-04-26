Компания «РусЛайн» заключила код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр» по совместной эксплуатации ряда авиалиний. В рамках соглашения перевозчики расширяют географию полетов за счет маршрутной сети друг друга. Таким образом, теперь для пассажиров «РусЛайн» стало доступно еще больше направлений для путешествий.
Например, пензенцы смогут отправиться в Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Санкт-Петербург и Ульяновск.
В пресс-службе компании пояснили, что полеты будут осуществляться посредством состыковок в аэропорту «Внуково».
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Пензенцам будет проще улететь в Калининград и Минводы
Авиакомпания «РусЛайн» расширяет свою маршрутную сеть совместно с «ЮТэйр». Теперь у пензенцев появится больше авианаправлений.
Компания «РусЛайн» заключила код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр» по совместной эксплуатации ряда авиалиний. В рамках соглашения перевозчики расширяют географию полетов за счет маршрутной сети друг друга. Таким образом, теперь для пассажиров «РусЛайн» стало доступно еще больше направлений для путешествий.
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