«Пенза-Пресс» сравнило регионы ПФО по индексу шашлыка
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе единороссы подготовили предложения по реализации послания президента
Пензенская область намерена сотрудничать с турецкой компанией
Компания «Aviagen Turkeys Limited» поможет развитию пензенского птицеводства
В Пензенской области стартует конкурс «Надежный партнер»
В налоговой можно будет узнать открытые данные о компаниях
В Кузнецке появятся заводы по производству матрасов, клея и поролона
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 38,6%
Инвестиции в пензенское здравоохранение выросли вдвое
Пензенская область — в лидерах по производству мяса и рыбы
В Пензенской области инфляция достигла рекордного минимума

Тамбовчане потребовали с пензенской компании 9 млн за пересушенную кукурузу

26 апреля в 11:32 214 просмотров
«Приволье» обратилась в арбитражный суд, чтобы взыскать в пензенского товарищества на вере имени Димитрова 9,5 млн рублей — ущерб, якобы причиненный при сушке кукурузы.

" data-title="Тамбовчане потребовали с пензенской компании 9 млн за пересушенную кукурузу — Пенза-пресс, рунет за день">

Тамбовская компания «Приволье» обратилась в арбитражный суд, чтобы взыскать в пензенского товарищества на вере имени Димитрова 9,5 млн рублей — ущерб, якобы причиненный при сушке кукурузы.

Согласно материалам дела, договор организации заключили в ноябре 2016 года. ТНВ имени Димитрова должно было оказать услуги по сушке кукурузы.

Услуги «Приволье» не оплатило, поэтому представители ТНВ обратились в суд, где требовали выплатить им 2 057 378 руб. Тамбовчане долг за собой признали, однако позже заявили, что работа была выполнена некачественно. Суд встал на сторону пензенцев и постановил деньги за работу выплатить.

Но тамбовчане решили все-таки взыскать причиненный ущерб и тоже подали иск — на 9 552 114 руб. Им не понравилось, что пензенцы якобы использовали агрессивный метод перегрева, что, по их мнению, привело к получению некачественного зерна. Товарный вид кукурузы был утрачен и реализовать его не представлялось возможным.

В качестве доказательства истец предъявил результаты анализа зерна, по которым его влажность составила 10%, зерновая примесь — 43,7%, у него несвойственные цвет и запах. Однако в акте принятия выполненных работ замечаний по качеству не было, а в справке отмечалось, что средняя влажность просушенного зерна составляла 14%, что соответствует ГОСТу.

Суд критически отнесся к результатам нового исследования, так как доподлинно не было установлено, что речь шла именно о том зерне, которое сушило ТНВ имени Димитрова.

В результате суд отклонил исковые требования «Приволья».

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%81%D0%B1-2759804/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...