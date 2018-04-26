Тамбовчане потребовали с пензенской компании 9 млн за пересушенную кукурузу

Тамбовская компания «Приволье» обратилась в арбитражный суд, чтобы взыскать в пензенского товарищества на вере имени Димитрова 9,5 млн рублей — ущерб, якобы причиненный при сушке кукурузы.

Согласно материалам дела, договор организации заключили в ноябре 2016 года. ТНВ имени Димитрова должно было оказать услуги по сушке кукурузы.

Услуги «Приволье» не оплатило, поэтому представители ТНВ обратились в суд, где требовали выплатить им 2 057 378 руб. Тамбовчане долг за собой признали, однако позже заявили, что работа была выполнена некачественно. Суд встал на сторону пензенцев и постановил деньги за работу выплатить.

Но тамбовчане решили все-таки взыскать причиненный ущерб и тоже подали иск — на 9 552 114 руб. Им не понравилось, что пензенцы якобы использовали агрессивный метод перегрева, что, по их мнению, привело к получению некачественного зерна. Товарный вид кукурузы был утрачен и реализовать его не представлялось возможным.

В качестве доказательства истец предъявил результаты анализа зерна, по которым его влажность составила 10%, зерновая примесь — 43,7%, у него несвойственные цвет и запах. Однако в акте принятия выполненных работ замечаний по качеству не было, а в справке отмечалось, что средняя влажность просушенного зерна составляла 14%, что соответствует ГОСТу.

Суд критически отнесся к результатам нового исследования, так как доподлинно не было установлено, что речь шла именно о том зерне, которое сушило ТНВ имени Димитрова.

В результате суд отклонил исковые требования «Приволья».