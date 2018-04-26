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Зареченец поплатился жизнью за ссору с женщиной

26 апреля в 11:36 340 просмотров

Жителя города Заречного Пензенской области признали виновным в причинении смерти мужчине.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 19 января 30-летний мужчина вместе с сожительницей пришел в гости к ее сестре, которая также была со своим гражданским мужем. Компания выпивала. В это время хозяйка квартиры поссорилась со своим сожителем, тот ударил ее по лицу. Гость заступился за женщину.

Мужчины начали выяснять отношения, словесная перепалка переросла в драку. Через некоторое время гость предложил зареченцу выйти на улицу и поговорить «по-мужски», прихватив с собой кухонный нож.

Спустя время участники конфликта решили подняться назад в квартиру, но сожитель хозяйки жилища ударил мужчину по голове. Тогда последний забежал в подъезд и несколько раз вонзил в обидчика нож.

На следующий день мужчина скончался от полученных травм.

В результате злоумышленнику назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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