Зареченец поплатился жизнью за ссору с женщиной

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 19 января 30-летний мужчина вместе с сожительницей пришел в гости к ее сестре, которая также была со своим гражданским мужем. Компания выпивала. В это время хозяйка квартиры поссорилась со своим сожителем, тот ударил ее по лицу. Гость заступился за женщину.

Мужчины начали выяснять отношения, словесная перепалка переросла в драку. Через некоторое время гость предложил зареченцу выйти на улицу и поговорить «по-мужски», прихватив с собой кухонный нож.

Спустя время участники конфликта решили подняться назад в квартиру, но сожитель хозяйки жилища ударил мужчину по голове. Тогда последний забежал в подъезд и несколько раз вонзил в обидчика нож.

На следующий день мужчина скончался от полученных травм.

В результате злоумышленнику назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.