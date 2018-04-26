В России почти треть школьных учебников не прошла проверку

Эксперты Российской академии образования (РАО) забраковали 30% учебников, поступивших на дополнительную экспертизу перед включением в федеральный перечень. Издания из него рекомендуются для использования во всех школах. Дополнительную экспертизу в этом году провели впервые. Ранее учебники включались в перечень после предоставления результатов экспертиз, проведенных издательствами за свой счет. Такие заключения были у всех предложенных изданий и в этом году.

«1117 заключений, и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В одном из учебников музыки для шестого класса ученикам, например, предлагалось написать свой вариант биографии Моцарта, а в учебнике по химии для девятого класса были перепутаны натрий и калий. Автор учебника обществознания утверждал, что с накачанными и накрашенными людьми «абсолютно не о чем говорить, … с подобными людьми стыдно бывать в обществе». В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с американским зенитным ракетным комплексом была подписана как «ракетный комплекс ПВО России».

По словам Ольги Васильевой, результаты экспертизы будут разосланы членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для детального анализа, а итоги будут подведены на ближайшем заседании совета.