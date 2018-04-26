«Пенза-Пресс» сравнило регионы ПФО по индексу шашлыка
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские КВНщики поборолись за выход в сезон 2018
Марта Серебрякова стала победительницей московского фестиваля
Пензенская область получит 400 млн руб на создание яслей
В Пензе презентовали макет памятника Лаврентию Загоскину
Пензенскому зрителю готовятся представить обновленную пьесу «Люкс № 13»
Пензенский Jazz May переедет на новую площадку
Пензенских школьников научат оказывать первую помощь
В Пензе открылась выставка «Доблесть, отвага, спасение»
Пензу посетила делегация студентов из европейского университета
В. Бирюков: Если сыграно плохо, я на актера ору за то, что не дал мне сегодня поплакать

В Пензе на межрегиональной выставке обсудят развитие туризма

26 апреля в 12:37 88 просмотров
«Пенза» состоится первая межрегиональная выставка «Туризм, отдых и оздоровление — 2018» (0+). На нее приглашают представителей сферы профессионального туристического бизнеса, ресторанов, гостиниц.

" data-title="В Пензе на межрегиональной выставке обсудят развитие туризма — Пенза-пресс, рунет за день">

27 и 28 апреля в киноконцертном зале «Пенза» состоится первая межрегиональная выставка «Туризм, отдых и оздоровление — 2018» (0+). На нее приглашают представителей сферы профессионального туристического бизнеса, ресторанов, гостиниц.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в деловой программе мероприятия — экспозиция, панельные дискуссии, презентации, дегустация и розыгрыш призова.

Так, участники мероприятия поговорят на темы «Ресторан — двигатель туризма» и «Событие. Как событие сделать туристическим маршрутом», изучат презентацию событийных мероприятий для туроператоров и турагентств, презентацию «Открой курорты Поволжья». Желающие получат возможность продемонстрировать и свои проекты.

Церемония открытия состоится 27 апреля в 11.00.

«Выставка проводится для содействия развитию въездного и выездного туризма, налаживания межрегиональных туристических связей, формирования качественного туристического продукта, повышения туристической репутации региона, показа новых туристических маршрутов, презентации существующих уникальных туристических продуктов, обсуждения актуальных вопросов в сфере туризма», — отметили в пресс-центре.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...