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В Пензе проходит финал конкурса «Успешная семья»

26 апреля в 13:05 352 просмотра
«Успешная семья-2018».

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В Пензе проходит финал областного конкурса «Успешная семья-2018».

Как сообщает корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Сазонова, в мероприятии приняли участие 15 семей. Все конкурсанты получат по 25 тысяч рублей, победители — 50 тысяч рублей.

«Семья — это ячейка общества. Без успешной семьи невозможно развитие экономики, социальной сферы. Мне очень приятно, что на сцене находятся такие крепкие и успешные семьи», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Отмечая важность развития семьи, губернатор отметил, что им необходима поддержка, для этого в Пензенской области приступили к строительству яслей.

«Мы должны создать условия, чтобы рождалось больше детей. За два года планируем построить ясли, в которых будет свыше 700 мест», — добавил Иван Белозерцев.

Конкурс проходит в 15 раз. Лучшая семья области представит регион на окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья — 2018».

Фотография: фото Анны Сазоновой

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