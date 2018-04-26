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В России увеличивают экспорт пшеницы в Африку

26 апреля в 13:22 270 просмотров
Аргументах Недели» отметили, что это серьезно беспокоит французских производителей, которые традиционно долгие годы были лидерами на африканском рынке. СМИ Франции уже утверждают, что российская пшеница благодаря огромным объемам производства и улучшению качества становится эталоном для многих стран мира.

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Россия увеличивает экспорт зерна в страны Африки. В «Аргументах Недели» отметили, что это серьезно беспокоит французских производителей, которые традиционно долгие годы были лидерами на африканском рынке. СМИ Франции уже утверждают, что российская пшеница благодаря огромным объемам производства и улучшению качества становится эталоном для многих стран мира.

Из-за неурожая последних лет и экспансии России на африканский рынок в 2017 году Франция смогла реализовать в Африке около 6 млн тонн пшеницы. А ведь еще два года назад французы продавали на Черном континенте 10 млн тонн. Кроме постоянного улучшения качества пшеницы большую роль в успехе Москвы играет и цена — российское зерно дешевле французского на 30%. Это очень много.

Уже сейчас наше зерно завоевало Сенегал.

«Мы попробовали российскую пшеницу и решили, что она соответствует нашим требованиям. Сейчас мы на 100% работаем с российской пшеницей», — рассказали бизнесмены из этой страны.

Растет экспорт российского зерна и в Камерун. Он тоже не имеет претензий к фитосанитарному состоянию, а также к качеству и безопасности зерна. Единственной страной Африки, которая пока остается верна Франции, является Алжир. Тем не менее, французские СМИ уверены, что это продлится недолго — остановить зерно из России не сможет никто.

№ 16 (609) от 26 апреля [ «Аргументы Недели «]


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