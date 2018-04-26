В России увеличивают экспорт пшеницы в Африку

Россия увеличивает экспорт зерна в страны Африки. В « Аргументах Недели » отметили, что это серьезно беспокоит французских производителей, которые традиционно долгие годы были лидерами на африканском рынке. СМИ Франции уже утверждают, что российская пшеница благодаря огромным объемам производства и улучшению качества становится эталоном для многих стран мира.

Из-за неурожая последних лет и экспансии России на африканский рынок в 2017 году Франция смогла реализовать в Африке около 6 млн тонн пшеницы. А ведь еще два года назад французы продавали на Черном континенте 10 млн тонн. Кроме постоянного улучшения качества пшеницы большую роль в успехе Москвы играет и цена — российское зерно дешевле французского на 30%. Это очень много.

Уже сейчас наше зерно завоевало Сенегал.

«Мы попробовали российскую пшеницу и решили, что она соответствует нашим требованиям. Сейчас мы на 100% работаем с российской пшеницей», — рассказали бизнесмены из этой страны.

Растет экспорт российского зерна и в Камерун. Он тоже не имеет претензий к фитосанитарному состоянию, а также к качеству и безопасности зерна. Единственной страной Африки, которая пока остается верна Франции, является Алжир. Тем не менее, французские СМИ уверены, что это продлится недолго — остановить зерно из России не сможет никто.

№ 16 (609) от 26 апреля [ «Аргументы Недели «]