В России увеличивают экспорт пшеницы в Африку

Из-за неурожая последних лет и экспансии России на африканский рынок в 2017 году Франция смогла реализовать в Африке около 6 млн тонн пшеницы. А ведь еще два года назад французы продавали на Черном континенте 10 млн тонн. Кроме постоянного улучшения качества пшеницы большую роль в успехе Москвы играет и цена — российское зерно дешевле французского на 30%. Это очень много.
Уже сейчас наше зерно завоевало Сенегал.
«Мы попробовали российскую пшеницу и решили, что она соответствует нашим требованиям. Сейчас мы на 100% работаем с российской пшеницей», — рассказали бизнесмены из этой страны.
Растет экспорт российского зерна и в Камерун. Он тоже не имеет претензий к фитосанитарному состоянию, а также к качеству и безопасности зерна. Единственной страной Африки, которая пока остается верна Франции, является Алжир. Тем не менее, французские СМИ уверены, что это продлится недолго — остановить зерно из России не сможет никто.