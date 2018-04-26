«Индилайт» и «Гастрономъ» научат россиян готовить индейку на гриле

На сайте gastronom.ru теперь можно найти рецепты блюд различного уровня сложности — от шашлыка до мексиканских такос. Все они сопровождаются фотографиями и пошаговыми инструкциями.



Материал для освоения новых рецептов есть — «Индилайт» выпускает более 300 видов продукции. То есть каждые выходные можно готовить новое блюдо.

«Благодаря запуску совместного проекта «Индилайт» и «Гастрономъ», потребители получили возможность разнообразить свое меню и научиться правильно готовить блюда из мяса индейки. Индейка на гриле — это полезная и вкусная альтернатива традиционным жирным сортам мяса. Однако далеко не все знают, как ее правильно приготовить, в чем прекрасно разбираются шеф-повара «Гастрономъ», — отметила директор по маркетингу «Дамате» Дарья Лащенко.



Cпецпроект продлится до 15 июня. Ознакомиться с рецептами можно здесь.