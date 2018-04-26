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Юная пензячка спела на концерте Басты. ВИДЕО

26 апреля в 13:58 280 просмотров

Юная певица из Пензы Анастасия Кормишина выступила на сольном концерте Басты в Москве.

Рэп-исполнитель пригласил девочку выступить с ним на концерте во время слепых прослушиваний конкурса «Голос. Дети» на «Первом канале».

Пользователи Соцсети отметили, что выступление пензячки было невероятным.

«Желаю удачи, ты умничка, всего добилась сама», — написала Дарья.

«Это было шикарно!» — восхитилась Полина.

«Просто нет слов, ты заслужила все это своим талантом и трудом, умничка!» — отметила Вера.

Напомним, Анастасия Кормишина исполнила песню «A song for you», аккомпанируя себе сама. Но, никто из наставников к ней не повернулся. Тогда Баста пригласил ее спеть на своем концерте. Видео — 0+.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=WIDPYVspiO8

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