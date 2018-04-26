Юная пензячка спела на концерте Басты. ВИДЕО

Рэп-исполнитель пригласил девочку выступить с ним на концерте во время слепых прослушиваний конкурса «Голос. Дети» на «Первом канале».
Пользователи Соцсети отметили, что выступление пензячки было невероятным.
«Желаю удачи, ты умничка, всего добилась сама», — написала Дарья.
«Это было шикарно!» — восхитилась Полина.
«Просто нет слов, ты заслужила все это своим талантом и трудом, умничка!» — отметила Вера.
Напомним, Анастасия Кормишина исполнила песню «A song for you», аккомпанируя себе сама. Но, никто из наставников к ней не повернулся. Тогда Баста пригласил ее спеть на своем концерте. Видео — 0+.