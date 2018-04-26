Горожанин решил убрать мусор, незаконно сгруженный у Пензятки

История с «КАМазом», который сгрузил строительный мусор у реки Пензятка, получила продолжение.

Мусором заинтересовался житель Пензы, он решил его забрать. Мужчина связался с автором ролика Евгением Хлусом и спросил, как проехать к месту свалки.

«Съезжу, посмотрю и заберу все», — написал он, добавив, что строительные отходы ему нужны для засыпки дороги.

Однако нельзя считать, что история завершилась. ИА «Пенза-Пресс» отправило запросы в мэрию и Росприроднадзор, чтобы провели проверку и нарушителя, устроившего незаконную свалку у реки, привлекли к ответственности.

Напомним, 21 апреля удалось заснять на камеру машину, которая вывалила на берегу реки Пензятка в Терновке гору строительного мусора. По словам местных жителей, это не первый подобный случай.