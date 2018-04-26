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В Пензе онкобольных смогут лечить новыми методами

26 апреля в 14:31 220 просмотров
, который находится на базе гематологического отделения областного онкодиспансера.

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В Пензе завершили ремонт асептического блока на восемь коек, который находится на базе гематологического отделения областного онкодиспансера.

На ремонт из резервного фонда президента было выделено более пяти млн рублей, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Организация на базе нашего учреждения асептического блока необходима для совершенствования оказания специализированной медпомощи жителям региона, которым выставлен диагноз «гемобластоз». Сейчас мы работаем над новым высокотехнологичным методом лечения таких пациентов — высокодозной химиотерапией с поддержкой аутологичными периферическими стволовыми клетками, который также называют «аутологичной» трансплантацией костного мозга.

Основная задача асептического блока — создание специальных условий для защиты больных от инфицирования микроорганизмами, возможными возбудителями внутрибольничных инфекций при проведении лечения», — пояснил и. о. главного врача Пензенского областного онкологического диспансера Дмитрий Чичеватов.

Использование этого метода терапии значительно увеличивает противоопухолевый эффект, а значит, и шанс на излечение в группе пациентов, у которых применение стандартной терапии не позволяло ранее добиваться ремиссии.

Внедрение аутологичной трансплантации костного мозга на базе онкодиспансера станет возможным также и за счет взаимодействия с клиническим центром крови, где будут заготавливать и хранить трансплантат.

Первых пациентов планируется принять уже в сентябре. До этого времени необходимо оснастить асептический блок необходимым медицинским оборудованием. Также все врачи-гематологи онкодиспансера и врачи-трансфузиологи центра крови должны пройти обучение в федеральных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/80751/

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