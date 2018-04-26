«Пенза-Пресс» сравнило регионы ПФО по индексу шашлыка
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Рецензия на книгу «Происхождение»
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Юлия Липницкая поделилась секретами мастерства с юными пензенцами
В Пензенской области гонщики поборются за кубок губернатора
В Пензе за медали «Сурской весны» поборются 200 гимнасток
Юлия Липницкая проведет мастер-класс в Пензе
Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе
В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу
Анастасия Фесикова взяла «серебро» на чемпионате России по плаванию
Пензенская «Лагуна-УОР» отправляется за чемпионством в Санкт-Петербург
Губернатор раскритиковал главу минспорта Григория Кабельского
Пензенец Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате РФ

Школьник из Никольска представит Россию на Чемпионате мира по футболу

26 апреля в 16:08 276 просмотров
«Футбол для дружбы» (0+). Он примет участие в матче открытия Чемпионата мира-2018.

" data-title="Школьник из Никольска представит Россию на Чемпионате мира по футболу — Пенза-пресс, рунет за день">

Школьник из Никольска Пензенской области вошел в состав Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» (0+). Он примет участие в матче открытия Чемпионата мира-2018.

В российскую команду вошли 13 человек — юные футболист, журналист, тренеры, пишет «Спорт-Экспресс».

Вместе с другими ребятами из 211 стран мира они примут участие во всех мероприятиях проекта в период с 8 по 15 июня — в чемпионате мира по «Футболу для дружбы», традиционном международном детском форуме «Футбол для дружбы», работе международного детского пресс-центра, а также посетят матч-открытие ЧМ-2018.

Участник из Пензенской области любит футбол и спортивную журналистику, хорошо знает английский язык. Он уверен, что сможет стать отличным журналистом и проявить себя в работе международного детского пресс-центра в рамках программы, отмечает издание.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...