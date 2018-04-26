Школьник из Никольска представит Россию на Чемпионате мира по футболу

Школьник из Никольска Пензенской области вошел в состав Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» (0+). Он примет участие в матче открытия Чемпионата мира-2018.

В российскую команду вошли 13 человек — юные футболист, журналист, тренеры, пишет «Спорт-Экспресс».

Вместе с другими ребятами из 211 стран мира они примут участие во всех мероприятиях проекта в период с 8 по 15 июня — в чемпионате мира по «Футболу для дружбы», традиционном международном детском форуме «Футбол для дружбы», работе международного детского пресс-центра, а также посетят матч-открытие ЧМ-2018.

Участник из Пензенской области любит футбол и спортивную журналистику, хорошо знает английский язык. Он уверен, что сможет стать отличным журналистом и проявить себя в работе международного детского пресс-центра в рамках программы, отмечает издание.