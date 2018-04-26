В Городищенском районе чиновница заплатит 210 тыс руб за взятку окнами

Как сообщили в пресс-службе областного суда, осенью 2016 года начальник финансового управления администрации Городищенского района получила от руководителя коммерческой организации взятку — 10 окон из ПВХ-профиля, которые стоят 76 710 рублей.

К тому моменту несколько сельских администраций Городищенского района имели долг перед этой организацией на сумму более 900 тысяч рублей. Женщина в знак благодарности за окна дала должностным лицам указание о погашении задолженности.

Кроме того, в августе 2017 года женщина составила фиктивные протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства в отношении четырех жителей района, после чего они были незаконно привлечены к административной ответственности.

В результате женщине назначили штраф — 210 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления. Также она обязана вернуть окна.

Не согласившись с наказанием, адвокат подал апелляцию, которая осталась без рассмотрения. Приговор вступил в законную силу.