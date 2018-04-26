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В Пензе на ремонт вытрезвителя выделили 623 тысячи рублей

26 апреля в 15:45 322 просмотра
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В Пензе на ремонт вытрезвителя, который откроется на ул. Воронежская, , выделили 623 207 рублей.

Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. В документации отмечается, что это будет пункт временного пребывания нетрезвых людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, но не нуждаются в медицинской помощи.

Заявки на участие в конкурсе подало несколько организаций. В итоге наименьшую цену предложили две: ИП Манторов Игорь Алексеевич и ООО «Строительная компания НИКА». Победил первый, так как выдвинул за работы меньшую стоимость — 467 073 рубля.

Подрядчику предстоит сделать ремонт помещений, заменить двери, установить радиаторные и вентиляционные решетки.

«Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта», — отмечается в документах закупки.

Согласно данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, ИП Манторов Игорь Алексеевич в прошлом году был поставщиком по четырем госконтрактам: капитальный ремонт здания ГБУЗ «Городская детская поликлиника» № 2 (1,51 млн рублей), работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений детсада «Росиночка» (531 тыс. рублей), текущий ремонт филиала детской поликлиники № 8 ГБУЗ «Городская детская поликлиника» (807 тыс. рублей), работы по текущему ремонту административного здания управления Росреестра (80 тыс. рублей).

Напомним, вытрезвитель должен был заработать с 1 января этого года. Но сложности возникли из-за того, что учреждение не имело необходимого статуса.


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